'Opnieuw wilde geruchten uit Turkije over Ajax; Klaassen bewandelt soortgelijk pad als Tadic'

Davy Klaassen kan zomaar eens bezig zijn aan zijn laatste weken bij Ajax. Volgens Turkse media staat de routinier in de belangstelling van Besiktas. Sommige bronnen weten zelfs dat Ajax en Klaassen bezig zijn aan een ontbinding van zijn contract. Ook op social media wordt de middenvelder lastig gevallen door verschillende Besiktas die onder zijn laatste Instagramposts reageren.

De vorige keer toen de Turkse media met een nieuwtje kwamen, leek niemand het zo serieus te nemen. Zij meldden destijds dat Dusan Tadic bezig was aan zijn laatste weken en bezig was met een contractontbinding bij de Amsterdamse club. Uiteindelijk gebeurde dit daadwerkelijk, en dat maakte behoorlijk wat los in de Nederlandse voetbalwereld.

Of hetzelfde scenario ook bij Klaassen gaat gebeuren, is onduidelijk. De supporters van Besiktas zijn het in ieder geval eens en hopen op de komst van de Nederlandse middenvelder. Bij Ajax heeft de 30-jarige speler nog een doorlopend contract, maar dat zou dus zomaar eens ontbonden kunnen gaan worden. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, komt er een jaarsalaris van drie miljoen euro vrij waarmee Ajax de markt op kan om nieuwe spelers te kopen.

Eerder vertelde De Telegraaf-journalist Mike Verweij al dat Klaassen ‘zijn knopen aan het tellen is’. Desondanks hoopt de Ajax-watcher dat de middenvelder die 317 wedstrijden in het Amsterdamse shirt speelde blijft. “Dat is een speler die altijd van waarde is, maar afgelopen seizoen heel weinig heeft gespeeld.”