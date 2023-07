Neymar ontvangt forse boete van drie miljoen euro

Neymar moet van de openbaar aanklager in Brazilië omgerekend drie miljoen euro betalen voor het overtreden van milieuregels rond zijn eigen villa in Mangaratiba. Dat melden verschillende media in Brazilië.

Het gaat in totaal om vier verschillende boetes, die optellen tot drie miljoen euro. Bij het bouwproject van Neymar in Mangaratiba werd water omgeleid om een kunstmatig meer en strand te creëren. Tegen de regels in zouden stenen en zand zijn verplaatst.

Neymar kreeg al eerder het bevel om al zijn activiteiten rondom de villa te stoppen, maar zou vervolgens een feest hebben georganiseerd en in het meer hebben gebaad. Hij heeft nu twintig dagen om tegen de straf in beroep te gaan.

De aanvaller van Paris Saint-Germain kocht de villa, met een totale oppervlakte van 10.000 vierkante meter, in 2016.