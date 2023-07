Nick Hengelman openbaart e-mail van Edwin van der Sar na vertrek bij Ajax

Nick Hengelman baarde twee jaar geleden opzien door zijn ontslagbrief bij Ajax te openbaren. De doelman vertelde in zijn nieuwe boek Schaakmat dat hij vervolgens werd geblokkeerd door toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar. Wat minder aandacht heeft gekregen, is het positieve contact dat daarna plaatsvond tussen de twee voormalig doelmannen.

Hengelman ontving in 2021 zijn ontslagbrief. Hij vroeg de socialmedia-afdeling van Ajax vervolgens om een kort stukje te publiceren over de spelers die transfervrij zouden vertrekken, onder wie dus hijzelf, omdat dat de zoektocht naar een nieuwe club makkelijker zou maken. Ajax wilde daar niet aan meewerken, dus besloot Hengelman het heft in eigen hand te nemen en zijn ontslagbrief op Instagram te publiceren. Vervolgens werd hij door Van der Sar geblokkeerd op WhatsApp.

Nadat Hengelman werd geblokkeerd op WhatsApp, stuurde hij nog één e-mail naar Van der Sar. Hij wilde het hoofdstuk immers beter afsluiten. In de e-mail bedankte Hengelman Van der Sar voor het jaar bij Ajax. De Tukker liet weten de werksfeer als 'zeer prettig' te hebben ervaren en trots te zijn op zijn 'minimale' bijdrage aan de gewonnen landstitel en KNVB Beker. Zonder de hulp van Van der Sar was het niet mogelijk geweest om bij Ajax terecht te komen, voegde Hengelman toe.

Van der Sar besloot op die mail wel te antwoorden. "Hi Nick. Dank voor je bericht en inzet in het afgelopen jaar en succes met je volgende stappen in je loopbaan! Edwin." Hengelman was blij met dat antwoord, schrijft hij in zijn boek. "Hoofdstuk Ajax was goed afgesloten. Ik had het idee dat ik door de voordeur kon vertrekken."

