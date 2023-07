Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de FCUpdate Podcast! De vaste host Stan Timmerman is op vakantie, dus neemt Mounir Boualin de honneurs waar. Hij bespreekt het voetbalnieuws met hoofdredacteur Dominic Mostert. De podcast is te beluisteren op Spotify en ook voor het eerst te bekijken via YouTube.

In de podcast wordt gesproken over de Champions League-loting van PSV tegen Sturm Graz. Bovendien gaat het over de transfer van Calvin Stengs naar Feyenoord, de mogelijke opvolgers van Danilo, de interesse van Fulham in Ajax-verdediger Calvin Bassey, de mogelijke verrassingen in de Eredivisie en het megabod van 300 miljoen euro op Kylian Mbappé. Ook gaat het over Serhou Guirassy, die niet naar Ajax lijkt te komen. "Ajax heeft een klein blauwtje gelopen."

Beluister de aflevering hieronder of bekijk de uitzending op YouTube.