Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Een middenveld met De Bruyne en De Jong, daar ga ik van watertanden'

Jij kan je week weer aftrappen met een nieuwe FCUpdate Podcast! In deze aflevering hebben host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman het weer over de actualiteit, onder andere het nieuwe thuisshirt van Feyenoord wordt besproken. Supporters hadden namelijk kritiek op het feit dat 'Prijsvrij' als sponsor op de rug stond.

"Jinxt Feyenoord hiermee een slecht seizoen?", aldus Stan lachend. "We weten in ieder geval dat er grapjes over gemaakt gaan worden als Feyenoord geen prijzen pakt dit seizoen, en wij zijn er als de kippen bij om ze in te koppen", voegt Frank toe.

Daarnaast wordt de interesse van Manchester City in Frenkie de Jong besproken. Met name de samenwerking tussen Frenkie de Jong en Kevin de Bruyne komt naar voren. "Door alleen het idee over die twee op hetzelfde middenveld begin ik te lachen, dit is om van te watertanden", zegt Stan.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast over het middenveld van City, een nieuwe 'Quizvraag van Frank' en nog veel meer.