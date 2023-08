Nieuwe Revu vraagt John Heitinga: wat vind jij van Maurice Steijn?

John Heitinga is door Nieuwe Revu naar zijn mening over Maurice Steijn gevraagd. Een duidelijke mening over zijn opvolger bij Ajax heeft de 39-jarige trainer echter niet.

"Ik ken hem niet, dus ik kan weinig over hem zeggen. Of ik zijn verrichtingen als trainer de afgelopen jaren heb gevolgd en dus een soort profiel van hem kan geven? Ik laat deze even aan me voorbijgaan, ik hoop op jullie begrip daarin", laat Heitinga aan het opinieblad weten.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga volgde begin dit jaar Alfred Schreuder op als (tijdelijke) hoofdtrainer van Ajax. Op 1 juni kreeg Heitinga van directeur voetbalzaken Sven Mislintat te horen dat zijn rol bij het eerste elftal was uitgespeeld, waarna twee weken later het tot de zomer van 2025 lopende contract werd ontbonden.

In een tweet nam Heitinga afscheid van zijn club. "Dank voor jullie jarenlange support, Ajacieden! Met in het bijzonder het laatste half jaar. Ik vertrek met gemengde gevoelens, maar wel met het streven om terug te keren. Ik wens alle Ajacieden een fantastisch seizoen en weet: eens een Ajacied, altijd een Ajacied", schreef hij.