Noa Lang wilde eigenlijk een ander rugnummer bij PSV: 'Dat zei ik in het eerste gesprek meteen'

Noa Lang gaat bij PSV spelen met rugnummer 7, al had hij liever een ander nummer gekregen. De kersverse miljoenenaanwinst vertelt aan PSV TV dat hij aanvankelijk vroeg om rugnummer 10. Dat was echter al toebedeeld aan Xavi Simons, die vorig seizoen nog met nummer 7 speelde.

"Een van de eerste keren dat ik met PSV sprak, en ik in mijn hoofd had dat ik dit gewoon zou doen, zei ik wel meteen: ik wil wel nummer 10", licht Lang toe. "Toen zeiden ze: dat hebben we net met Xavi afgesproken. Toen zei ik: geen probleem, dan pak ik nummer 7. Dat is ook mooi. Maar anders had ik ook nummer 10."

Artikel gaat verder onder video

Lang speelde in Brugge ook met nummer 10, al betekent 7 voor hem ook veel. "Ik heb heel veel met nummer 7. Ik ben opgegroeid in Rotterdam in de wijk Zevenkamp. Ik ben geboren op 17 juni, mijn zus op de 27ste, mijn zoontje op de 25ste, 2 plus 5 is 7, ga zo maar door. Mijn debuut was met nummer 37, ik was 17, ik heb heel veel met rugnummer 7 en het komt steeds weer terug."

Lees ook: Ajax en Feyenoord ontvangen flinke bedragen na transfer van Noa Lang