Ajax en Feyenoord ontvangen flinke bedragen na transfer van Noa Lang

Ajax en Feyenoord hebben recht op een deel van de transfersom van de naar PSV vertrokken Noa Lang. Beide clubs ontvangen een opleidingsvergoeding: volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad incasseert Ajax zo'n 400.000 euro en Feyenoord bijna een ton.

Lang speelde tussen 2005 en 2013 in de jeugd van Feyenoord en stapte in 2013 over naar Ajax. Voor die club debuteerde hij in september 2018 in het eerste elftal. Zaterdagavond maakte PSV bekend dat Lang wordt overgenomen van Club Brugge. Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano betaalt PSV vijftien miljoen euro aan de Belgische club.

Zodoende wordt Lang de duurste aanwinst uit de geschiedenis van de Eindhovenaren. Dat record stond tot vandaag op naam van Mateja Kezman, voor wie in 2000 omgerekend 14 miljoen euro werd betaald. Lang gaat bij PSV spelen met rugnummer 7, dat hij overneemt van Xavi Simons. Hij gaat voortaan met rugnummer 10 acteren. Lang is na Ricardo Pepi de tweede zomeraanwinst van PSV en trainer Peter Bosz.