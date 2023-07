'Noa Lang ziet transfer naar PSV wel zitten: Eindhovenaren willen ver gaan voor buitenspeler'

Noa Lang lijkt het wel te zien zitten om deze zomer een transfer naar PSV te gaan maken. De aanvaller van Club Brugge staat hoog op het verlanglijstje van de Eindhovenaren. Op dit moment is de vraagprijs van de Belgen echter te hoog voor de club van trainer Peter Bosz.

Bosz werkte dinsdag zijn eerste training af in Eindhoven. Ook stond hij samen met technisch directeur Earnest Stewart de media te woord. Ook de naam van Lang werd daarbij genoemd. “Ik ga niet ontkennen dat er contact is. Wij zijn met een aantal spelers in gesprek. Het is nog een grote puzzel, zeker zo vroeg in de transferwindow. Noa is een goede speler, ja", vertelde Stewart op het persmoment.

Artikel gaat verder onder video

De eerste gesprekken tussen Lang en PSV zijn dus al gevoerd, zo weet ook het Eindhovens Dagblad. Daarbij speelt zaakwaarnemer Ali Dursun een belangrijke rol. Hij moet de vraagprijs van Brugge volgens het ED 'behapbaar' maken voor PSV. De Belgen willen op dit moment vijftien miljoen euro en dat gaat PSV niet betalen. Lang ligt momenteel nog tot de zomer van 2025 vast in het Jan Breydelstadion.

De 24-jarige Lang speelde jarenlang in de jeugd van Feyenoord, dat hem in de zomer van 2013 verloor aan Ajax. Daar maakte hij zijn eerste stappen in het betaald voetbal, al bleef een echte doorbraak in de hoofdmacht van de Amsterdammers uit. In het shirt van Brugge werd Lang een belangrijke schakel. Deze zomer wil de zevenvoudig international van Oranje echter dolgraag een nieuwe stap in zijn loopbaan zetten.