Oefenwedstrijden Feyenoord: alle vriendschappelijke duels voor het seizoen 2023/24

Feyenoord gaat misschien wel als dé titelfavoriet het nieuwe seizoen in. De regerend landskampioen, nog altijd onder leiding van Arne Slot, heeft al veel informatie bekendgemaakt over de invulling van de voorbereiding. Het programma van alle oefenwedstrijden vind je in dit artikel.

Feyenoord opende het seizoen met de eerste training op 4 juli. De ploeg gaat in juli op trainingskamp naar Oostenrijk. Ook speelt Feyenoord in juli oefenwedstrijden tegen meerdere buitenlandse tegenstanders, waaronder Club Brugge en Villarreal. De voorbereiding wordt afgesloten in De Kuip tegen Benfica, de club van Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü.

Programma Feyenoord voorbereiding 2023/24:

4 juli: Eerste training

8 juli, 13.00 uur: Feyenoord – PEC Zwolle

12 juli, 16.00 uur: Feyenoord – Club Brugge

15 juli, 14.00 uur: Feyenoord – Union Sint-Gillis

16 juli: Open Dag

17 t/m 22 juli: Trainingskamp in Oostenrijk

27 juli, 19.00 uur: Feyenoord - Villarreal CF

30 juli, 16.00 uur: Feyenoord - Benfica



Johan Cruijff Schaal & Eredivisie

Na de voorbereiding speelt Feyenoord op vrijdag 4 augustus tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De kraker begint om 20.00 uur in De Kuip. Ruim een week later, op zondag 13 augustus, staat de eerste competitiewedstrijd op het programma. Feyenoord speelt dan om 14.30 uur thuis tegen Fortuna Sittard.

In een speciale editie van de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman, hoofdredacteur Dominic Mostert en redacteur Bob van Dijk het afgelopen seizoen van Feyenoord.