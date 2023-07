'Om deze redenen kiest Xavi Simons voor een langer verblijf bij PSV'

Xavi Simons lijkt op korte termijn zijn toekomst voor nog minimaal één extra seizoen te gaan verbinden aan PSV, zo weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin vrijdag te melden. De twintigjarige middenvelder annex aanvaller legde in ruil voor zijn handtekening onder een nieuw contract wel een aantal eisen neer bij de Eindhovense club.

PSV zet al maanden in op het verlengen van de verbintenis van Simons, die vorig jaar zomer transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain en tekende tot medio 2027. Zijn contract bevat een clausule die de Parijzenaars gedurende de maand juli de mogelijkheid geeft het toptalent voor slechts zes miljoen euro terug te halen. De kampioen van Frankrijk zou daar ook graag gebruik van hebben gemaakt, maar lijkt nu dus achter het net te vissen. PSV wilde in zijn nieuwe overeenkomst af van deze bepaling. Daarmee gaat Simons akkoord, mits hij een nog niet bekend percentage van de transfersom krijgt die PSV in de toekomst voor hem ontvangt.

Daarnaast wilde Simons dat de selectie van PSV deze zomer aanzienlijk versterkt zou worden. Daaraan heeft technisch directeur Earnest Stewart gehoor gegeven. De Amerikaan presenteerde vrijdag in de persoon van zijn landgenoot Ricardo Pepi zijn eerste grote aankoop in Eindhovense dienst; de talentvolle spits komt over van FC Augsburg. Afgelopen seizoen liet hij bij het zieltogende FC Groningen zien uit het juiste hout gesneden te zijn, getuige de twaalf Eredivisie-treffers die hij produceerde voor de degradant.

In navolging van Pepi lijkt Noa Lang bovendien ook spoedig zijn handtekening onder een contract bij PSV te gaan zetten. De zevenvoudig Oranje-international wordt naar verluidt de duurste aankoop in de clubgeschiedenis; hij stoot Mateja Kezman na meer dan twintig jaar van de troon. Waar de Serviër destijds voor veertien miljoen euro overkwam van Partizan Belgrado, ontvangt Club Brugge maximaal vijftien miljoen euro voor de bij Feyenoord en Ajax opgeleide buitenspeler Lang.