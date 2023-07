'Xavi Simons zegt 'nee' tegen terugkeer naar Parijs en gaat bijtekenen bij PSV'

Xavi Simons (20) lijkt niet in te gaan op de aanbieding van zijn vorige club Paris Saint-Germain en nog minimaal een jaar langer bij PSV te blijven. Dat is althans de verwachting van FCUpdate-journalist Mounir Boualin, die zich baseert op bronnen rond club én speler.

In de huidige verbintenis van Simons, die in Eindhoven vastligt tot medio 2027, is een clausule opgenomen waardoor PSG hem de hele maand juli voor het relatief lage bedrag van zes miljoen euro terug kan halen naar Parijs. De Franse topclub zou inmiddels officieel kenbaar hebben gemaakt van die optie gebruik te willen maken, zo meldde transferspecialist Fabrizio Romano afgelopen woensdag. De voorkeur van de speler zou echter uitgaan naar minimaal een extra seizoen in Eindhoven, zo weet Boualin.

Contractverlenging

Om de beslissing om bij PSV te blijven kracht bij te zetten verwacht de club dat Simons zijn contract op korte termijn met een jaar gaat verlengen tot medio 2028. Dat zou hem in één klap de bestbetaalde speler in de clubhistorie maken. De nieuwe verbintenis bevat bovendien géén PSG-clausule, een harde eis van de Eindhovense club. In ruil daarvoor zou Simons wel gaan meeprofiteren van een toekomstige transfer; een nog onbekend percentage van de transfersom die zijn volgende club betaalt zal in de zakken van de speler vloeien.

Versterkingen

Een belangrijke eis van Simons om zijn toekomst aan PSV te verbinden zou een aanzienlijke versterking van de selectie zijn geweest. Technisch directeur Earnest Stewart heeft die boodschap overduidelijk begrepen, zo blijkt deze week. Deze vrijdag maakt de club de komst van spits Ricardo Pepi (FC Augsburg) bekend. Daarnaast wordt Noa Lang op dezelfde dag medisch gekeurd, hij zal naar verluidt voor een clubrecord van vijftien miljoen euro over gaan komen van Club Brugge.

De toekomst van Xavi Simons met het nieuws van Boualin wordt uitgebreid besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast. Die is te beluisteren op Spotify of rechtstreeks onder dit artikel.