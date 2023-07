Ontwikkelingen in Italië lijken goed nieuws voor PSV te betekenen

PSV heeft zich volgens het Eindhovens Dagblad afgelopen week opnieuw gemeld bij de entourage van Charles De Ketelaere. Het lijkt erop dat 22-jarige middenvelder AC Milan op huurbasis mag verlaten. PSV heeft wel oren naar een (tijdelijke) samenwerking met de Belg.

De Ketelaere is bij PSV in beeld als vervanger van Xavi Simons, die kortgeleden via Paris Saint-Germain de overstap naar RB Leipzig maakte. De kans dat de twaalfvoudig international van België wordt verhuurd door zijn Italiaanse werkgever, wordt steeds groter. Milan staat namelijk op het punt zich aanvallend te versterken, wat gevolgen heeft voor het perspectief van De Ketelaere bij de Italiaanse topclub.. Onder meer Samuel Chukwueze van Villarreal is onderweg naar San Siro.

In de nieuwste FCUpdate Podcast onthulde Mounir Boualin dat PSV serieuze gesprekken voert met Jerdy Schouten. Het Eindhovens Dagblad bevestigt dat de Eindhovenaren de 26-jarige middenvelder van Bologna een 'heel interessante speler' vinden, maar er zou (nog) geen bod op hem zijn uitgebracht. De namen van Aster Vranckx en Davinson Sánchez staan al langere tijd op het lijstje van PSV, dat zich na de komst van Noa Lang en Ricardo Pepi nog op meerdere posities wil te versterken.