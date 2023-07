Oogblessure houdt Stokkers maanden buitenspel bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles moet het de komende tijd stellen zonder Finn Stokkers (27). De aanvaller kampt met een oogblessure, waar hij volop van aan het revalideren is. Tot die tijd is hij echter niet inzetbaar voor Kowet.

In het bericht wordt gesproken over ‘oogklachten’, die trainingsarbeid en het spelen van wedstrijden onmogelijk maakt in de komende periode. Wat er exact met Stokkers aan de hand is, is niet duidelijk. Wel dat hij in elk geval een langere periode aan de kant staat, want in het persbericht wordt over 'maanden' gesproken.

“De aankomende maanden zal Stokkers alles in het teken stellen van zijn herstel. De afgelopen periode heeft de aanvaller reeds diverse onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis ondergaan. Vanaf het moment dat deze behandelingen zijn afgerond, kan Stokkers zich weer richten op zijn rentree op het voetbalveld”, schrijft de Eredivisie-club.

Afgelopen seizoen was Stokkers met drie doelpunten en twee assists in 24 Eredivisie-wedstrijden van waarde voor Go Ahead Eagles. De laatste vier weken van het seizoen moest hij al toekijken vanwege de problematiek aan zijn oog.