'Ook bij een 'nee' uit Londen hoeft Bayern München zich niet te melden in Manchester of Napels'

De zoektocht van Bayern München naar een nieuwe aanvalsleider verloopt vooralsnog niet echt voorspoedig. De kampioen van Duitsland heeft Harry Kane bovenaan het verlanglijstje staan, maar Tottenham Hotspur lijkt niet van plan deze zomer afscheid te nemen van de Engelsman. Ook Julian Álvarez en Victor Osimhen werden de voorbije weken en maanden gelinkt aan een transfer naar Bayern München, maar Der Rekordmeister zal door die namen een streep moeten zetten.

De Duitse recordkampioen nam vorig jaar afscheid van Robert Lewandowski. Bayern München versterkte z’n aanval weliswaar met Sadio Mané, maar de komst van een ‘echte’ nummer 9 bleef uit. Daar moet deze zomer verandering in komen. Bayern München hoopt Kane naar Duitsland te kunnen halen. De Engelse goalgetter heeft naar verluidt zijn jawoord al gegeven, maar een akkoord tussen Tottenham Hotspur en Bayern München ligt voorlopig niet in de lijn der verwachting. De nummer acht van het afgelopen seizoen zou al twee aanbiedingen van tafel hebben geveegd.

Bayern München heeft de stekker nog niet uit de onderhandelingen met Tottenham Hotspur getrokken, maar de komst van Kane wordt een moeilijke opgave. Ook het aantrekken van Álvarez of Osimhen lijkt uitgesloten. De eerstgenoemde maakte in het afgelopen seizoen indruk bij Manchester City, maar moet wel Erling Haaland voor zich dulden. Om meer aan spelen toe te komen leek een tijdelijk vertrek uit Engeland een optie, maar als we Fabrizio Romano moeten geloven gaat Álvarez helemaal nergens heen. Volgens de Italiaanse transferspecialist is een huurdeal, in welke vorm dan ook, geen optie voor het management van de Argentijnse spits. Bovendien is Manchester City erg blij met hem.

Osimhen kan zich naar verluidt ook verheugen op interesse van Bayern München, maar de Duitsers lijken kansloos in de strijd om zijn handtekening. Zelfs als de komst van Kane niet haalbaar lijkt, hoeven zij zich niet te melden bij Napoli, de huidige werkgever van Osimhen. Napoli-president Aurelio De Laurentiis heeft in gesprek met Mediaset namelijk verteld dat Paris Saint-Germain ‘de enige club’ is die zich de komst van Osimhen kan veroorloven. De Nigeriaanse aanvaller was in het afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers bij de kampioen van Italië. “Als Nasser Al-Khelaïfi (president van PSG, red.) een bod van zo’n 200 miljoen euro wil doen… We wachten en zien wel wat er gebeurt”, aldus De Laurentiis, die verwacht dat Osimhen in Napels blijft.