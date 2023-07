Jetro Willems is officieel begonnen aan zijn dienstverband bij Heracles Almelo. Dinsdag verscheen de verdediger op de eerste training van de Eredivisionist. Hij heeft al een woning in Almelo gevonden, al vraagt een verslaggever van ESPN zich af in hoeverre Willems het naar zijn zin zal hebben in de Overijsselse stad.

"Almelo is geen Groningen, ook geen Rotterdam. Je hebt hier een buurtkroeg, kinderboerderij en de voetbalclub, dat is het. Hoe bevalt het je hier?", wordt Willems gevraagd. De transfervrij van FC Groningen overgekomen verdediger antwoordt lachend: "Het is m'n eerste dag hier. Ik moet zien wie mijn buren zijn, misschien zijn het een paar koeien. Ook niet verkeerd toch, een keer. Zolang ze mij niet storen."

Artikel gaat verder onder video

ESPN plaatste beelden van het interview op sociale media, maar die zijn inmiddels verwijderd. Mogelijk komt dat door kritische reacties van Almeloërs, die vinden dat hun stad ten onrechte wordt afgeschilderd als een klein dorp. Almelo heeft een kleine 75.000 inwoners en is daarmee de vijfde gemeente van Overijssel. Anderen, met name fans van FC Twente, kunnen de opmerking van de verslaggever wel waarderen.