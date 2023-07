Oranje-spits Katja Snoeijs slaat terug naar Nico Dijkshoorn: 'Typisch Nederlands'

Oranje-spits Katja Snoeijs heeft gereageerd op de column van Nico Dijkshoorn in Voetbal International waarin hij schreef dat het openingsduel van Nederland op het WK - net als enkele oefenduels van de Leeuwinnen - beter achter gesloten deuren gespeeld had kunnen worden. Snoeijs slaat terug naar de columnist en haalt in gesprek met De Telegraaf onder meer de kijkcijfers erbij.

Dijkshoorns satirische stukjes in het weekblad vallen niet altijd bij iedereen in even goede aarde, zo ook bij Snoeijs. In de column die maandag op de website van VI verscheen schrijft hij onder meer: "Ik zag de eerste wedstrijd van Nederland tegen Portugal en het zou goed zijn geweest als die ook in het geheim was gespeeld. Niet om aan te gluren."

Snoeijs ziet een patroon in de voortdurende kritiek op het niveau van de voetballende vrouwen: "Het gekke is dat mensen die niets met vrouwenvoetbal hebben, er toch heel graag iets over willen zeggen. Maar moet dat iedere keer als de sport wordt uitgezonden? Het is typisch Nederlands", meent de speler van Everton. Dijkshoorn doet met zijn column in haar oegen niets anders dan aandacht proberen te trekken: "Uiteindelijk maakt het niet zoveel waar het over gaat, als hij maar iets controversieels kunnen zeggen. Dat wij als speelsters van Oranje daar de dupe van zijn, maakt hem totaal niet uit."

Kijkcijfers

Dat er in Nederland wel degelijk mensen zitten te wachten op de verrichtingen van de Oranje Leeuwinnen, blijkt volgens Snoeijs overduidelijk uit de kijkers die zondagochtend afstemden op het met 1-0 gewonnen duel met de Portugezen. "Je hoort rond grote vrouwentoernooien zo vaak dat niemand zou kijken, maar de cijfers bewijzen het tegendeel. Volgens mij keken er zondag anderhalf miljoen naar onze wedstrijd." In de nacht van woensdag op donderdag speelt Oranje het tweede groepsduel, maar gezien het tijdstip (3.00 uur 's nachts) lijkt het aantal kijkers dan een stuk lager te gaan liggen.

Basisplaats

Snoeijs mag zich tegen de regerend wereldkampioen, de Verenigde Staten, opmaken voor haar basisdebuut op een eindtoernooi. Drie minuten voor het einde van de wedstrijd tegen de Portugezen verving ze de geblesseerd geraakte Lineth Beerensteyn. Bondscoach Andries Jonker bevestigde dinsdag al dat de kans dat Beerensteyn meedoet tegen de VS nihil is.