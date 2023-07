'Overmars maakt werk van definitieve komst, eerste bod op Oranje-international afgewezen'

Het Antwerp FC van Marc Overmars en trainer Mark van Bommel doet een serieuze poging om Calvin Stengs (24) over te nemen van het Franse OGC Nice. Een eerste bod op de zevenvoudig Oranje-international zou inmiddels zijn afgeslagen, maar een definitieve overgang van de oud-speler van AZ lijkt nog niet van de baan.

Stengs groeide in zijn periode bij AZ uit tot international. In november 2019 debuteerde hij onder Ronald Koeman in Oranje tijdens het EK-kwalificatieduel met Estland (5-0). Bij zowel de derde als de vierde treffer van Nederland, beiden gemaakt door Georginio Wijnaldum, leverde hij destijds de assist. Zijn doorbraak bij club én land leverde hem in 2021 een transfer naar Nice op, de Franse club telde 15 miljoen euro voor hem neer.

In Frankrijk kende Stengs vervolgens een moeizaam debuutjaar. Ondanks het feit dat hij in 24 competitiewedstrijden speelminuten mocht maken, stokte de teller op een enkel doelpunt en eveneens een assist voor de buitenspeler, die ook achter de spitsen uit de voeten kan. Afgelopen zomer besloot Nice Stengs te verhuren aan Antwerp. Met drie goals en negen assists in alle competities had hij vervolgens een belangrijk aandeel in het binnenhalen van de Belgische landstitel.

Antwerp wil dan ook graag door met Stengs, zo weet De Telegraaf te melden op basis van bronnen 'rondom de speler'. Stengs zelf zou een overstap wel zien zitten, zo schrijft de krant bovendien. In België zou een vierjarig contract voor hem klaarliggen; zijn verbintenis in Nice loopt nog door tot medio 2026. Ondanks het afslaan van het eerste bod lijkt een transfer er wel te gaan komen: "Tussen vraag en aanbod zou echter nog een verschil van enkele miljoenen euro’s zitten", meldt De Telegraaf namelijk.