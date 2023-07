Ozan Kökcü in de wolken met transfer broertje Orkun Kökcü: 'Voelt net alsof ik deze transfer heb gemaakt'

Orkun Kökcü rondde zo’n drie weken geleden zijn transfer naar Benfica af. De voormalig Feyenoord-aanvoerder verhuisde voor zo’n 25 tot dertig miljoen euro naar de Portugese landskampioen. Ozan Kökcü, speler van FC Eindhoven, is maar wat trots op zijn jongere broertje en heeft bij ESPN voor het eerst gereageerd op de transfer.

Ozan Kökcü beschrijft hoe de transferperikelen er voor hem uitzagen. “We zijn met de familie naar Lissabon gegaan. Een speciaal moment voor ons allemaal, natuurlijk ook voor mij.” De Eindhoven-speler kent een hechte band met zijn broertje. “Ik ben heel erg ‘close’ met mijn broertje. Als familie zijn we ook heel erg hecht. We leven zo erg mee met elkaar, het voelt net alsof ik die transfer heb gemaakt”, gaat Ozan Kökcü verder.

De realiteit is dat Ozan volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gaat spelen met FC Eindhoven. Desondanks heeft hij het moment van het seizoen misschien al meegemaakt. “Op zo’n moment wordt je emotioneel, maar je wil toch een man zijn en je sterk houden. Het moment van tekenen blijft me voor altijd bij.

De 24-jarige Ozan Kökcü slaagde er nog niet in om uit te komen in de Eredivisie. De aanvaller maakte in seizoen 2017/18 zijn debuut in het Nederlandse betaalde voetbal voor RKC Waalwijk. Na avonturen in Turkije en Azerbaijan streek hij neer bij Telstar, waar hij in twee seizoenen goed was voor vier doelpunten. Vorig jaar transfereerde hij naar Eindhoven, waar hij met zes goals in 35 wedstrijden een stuk productiever was dan eerdere jaargangen.