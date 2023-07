'PEC-talent laat Europese topclubs links liggen en kiest voor opvallend avontuur in Engeland'

Rav van den Berg gaat zo goed als zeker niet met PEC Zwolle de Eredivisie in. De pas achttienjarige centrumverdediger maakt zich namelijk op voor een bijzonder avontuur in het buitenland. Ondanks interesse van enkele grote clubs kiest de jongeling naar verluidt voor Middlesbrough.

PEC heeft volgens het Engelse Sky Sports al een akkoord bereikt met Middlesbrough, dat enkele grote namen daarmee te kijk zet. Van den Berg werd namelijk op bekeken door onder meer Borussia Dortmund en AC Milan. Daarnaast hadden Brentford, AS Roma en Liverpool ook belangstelling. Bij die laatste club staat Sepp van den Berg, de oudere broer van Rav, onder contract. Hij speelde de afgelopen seizoenen op huurbasis bij Preston North End en Schalke 04.

Van den Berg promoveerde afgelopen seizoen met PEC Zwolle naar de Eredivisie. Tijdens de eerste seizoenshelft kwam hij veelvuldig in actie, maar dat veranderde na de winterstop. Toen bleef de jeugdinternational van Oranje vrijwel altijd op de bank naast trainer Dick Schreuder. Die is inmiddels naar Spanje vertrokken en Van den Berg verkiest een avontuur in Engeland dus boven een kans onder de nieuwe trainer van PEC. Dat is Heerenvener Johnny Jansen.

Middlesbrough geeft Van den Berg waarschijnlijk direct een kans in het eerste team. Dat zou bij veel andere clubs met belangstelling anders zijn geweest. Middlesbrough slaagde er afgelopen seizoen net niet in om te promoveren naar de Premier League. De club van manager Michael Carrick werd in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld door Coventry City. Na de zomerstop worden de pijlen Boro opnieuw gericht op promotie en daar kan Van den Berg bij gaan helpen.