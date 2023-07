Peter Bosz maakt bij doorvoeren van eerste schifting bij PSV opvallende keuze

Peter Bosz heeft een eerste schifting in de selectie van PSV gemaakt, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Meerdere internationals en aanwinst Noa Lang hebben zich bij de spelersgroep gevoegd, waardoor een aantal jeugdspelers teruggaat naar Jong PSV. Daarbij heeft de trainer een opvallende keuze gemaakt.

Kjell Peersman is namelijk een van de spelers die nu weer onder de hoede van beloftentrainer Adil Ramzi valt. De negentienjarige keeper zat het voorbije seizoen nog vast bij de A-selectie. Het lijkt erop dat Peersman in de pikorde is voorbijgestreefd door de eveneens negentienjarige Niek Schiks, die een klein jaar geleden bij Jong PSV zijn debuut in het profvoetbal maakte.

Naast Lang maakten ook Joey Veerman, Johan Bakayoko, Ibrahim Sangaré, Phillipp Mwene, Walter Benítez en Xavi Simons hun rentree op het trainingsveld, terwijl Luuk de Jong eveneens bij de groep aansloot. Ricardo Pepi, die net als Lang vorige week werd binnengehaald door PSV, kan naar verwachting pas in de loop van deze week met zijn nieuwe teamgenoten trainen. De Amerikaanse spits wacht nog op zijn werkvergunning.

Shurandy Sambo, Yorbe Vertessen en Ismael Saibari stromen de komende weken ook nog in, terwijl Bosz een aantal talenten voorlopig aan boord houdt. Jason van Duiven, Isaac Babadi, Mohamed Nassoh, Emmanuel van de Blaak, Livano Comenencia, Jeremy Antonisse en Tim van den Heuvel zijn 'zeer kansrijk' om volgende week mee te gaan naar het trainingskamp in Oostenrijk.