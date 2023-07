Peter Bosz spreekt klare taal na oefenzege PSV: 'Dat vond ik echt onzin'

PSV won zaterdag het oefenduel met het Oostenrijkse FC Blau-Weiss Linz. Na 120 minuten stond een 2-1 eindstand op het bord door treffers van Xavi Simons en Ricardo Pepi. Na afloop was trainer Peter Bosz vooral zeer ontevreden over een beslissing van scheidsrechter Untergrass.

De leidsman besloot de talentvolle Jason van Duiven twee keer geel te geven; eerst voor een overtreding op de Oostenrijkse doelman en daarna wegens protesteren. Bosz had graag gezien dat het duel tóch met elf tegen elf zou worden hervat, maar ving bot bij de arbiter. "Dat vond ik echt onzin", zegt Bosz tegenover het Eindhovens Dagblad. "Zelfs de coach van Linz wilde het officieuze deel van de wedstrijd graag met elf tegen elf spelen, omdat dat prettiger is om te oefenen."

Untergrass ging echter niet mee met zijn verzoek en dus speelde PSV de oefenwedstrijd met tien man uit. Bosz ziet daarin wel een klein voordeeltje: "Wij hebben er maar het beste van gemaakt. Dit is iets wat je in een seizoen ook een keer kunt tegenkomen, dus in die zin is het misschien toch nuttig geweest." Een aantal talenten dat de voorbereiding met het eerste elftal meemaakt heeft daarbij indruk gemaakt op de oefenmeester: "De veelal jonge jongens die toen op het veld stonden, hebben het uitstekend gedaan.