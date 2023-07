Pochettino komt met pijnlijke en duidelijke mededeling voor Ziyech

Hakim Ziyech is door trainer Mauricio Pochettino buiten de selectie van Chelsea gelaten die op trainingskamp gaat naar de Verenigde Staten. De aanvaller is overbodig in Noord-Londen en krijgt van de club in de voorbereiding de ruimte om een transfer naar een andere club af te ronden.

Dat maken de Londenaren maandagavond bekend. Ziyech is niet de enige speler van klasse die achterblijft in Engeland, want ook Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang en Callum Hudson-Odoi blijven thuis. Chelsea noemt geen reden voor de afwezigheid van deze spelers, maar alles heef te maken met het feit dat The Blues afscheid willen nemen van bovenstaande vier namen. Chelsea hoopt deze zomer de nodige transferinkomsten binnen te slepen, aangezien het vorig jaar veel geld uitgaf.

Artikel gaat verder onder video

Dat Ziyech niet meegaat naar het trainingskamp in de Verenigde Staten is voor hem een pijnlijke mededeling, maar de buitenspeler wist al langer dat er voor hem geen perspectief meer was op Stamford Bridge. Voor de international van Marokko lonkte al even een transfer naar Al-Nassr, maar deze deal ketste af omdat de club uit Saudi-Arabië opeens een lager salaris besloot aan te bieden.

Wie wel mag aansluiten bij de formatie van Mauricio Pochettino in de Verenigde Staten is Ian Maatsen. De linksback werd door de Engelse topclub vorig seizoen verhuurd aan Burnley, waarmee hij promoveerde naar de Premier League. Nu mag de 21-jarige zich in de voorbereiding laten zien bij Chelsea.