Premier League lonkt voor Edson Álvarez: Ajax kan snel een bod verwachten

Ajax dreigt deze zomer een flink aantal sterkhouders kwijt te raken. Zo staat Jurriën Timber op het punt te transfereren naar Arsenal en is Dusan Tadic met de club in gesprek over een ontbinding van zijn contract. Bovendien is het nog altijd de verwachting én bedoeling dat Edson Álvarez naar het buitenland vertrekt. De Mexicaan moest een streep zetten door een transfer naar Borussia Dortmund, maar mag wel serieus hopen op de Premier League: West Ham United heeft zich gemeld in Amsterdam.

Het is al maanden niet meer de vraag óf, maar wanneer Álvarez vertrekt bij Ajax. De verdedigende middenvelder wilde een paar weken geleden in gesprek met Voetbal International nog niet al te diep ingaan op zijn vertrekwens, maar erkende wel toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Borussia Dortmund was lang de belangrijkste kandidaat om er met de handtekening van Álvarez door te gaan, maar de Duitsers vonden de vraagprijs van Ajax te gortig. Een teleurstelling voor de Mexicaan, die momenteel met zijn land actief is op de Gold Cup.

Artikel gaat verder onder video

Dat de transfer naar Borussia Dortmund er niet kwam, betekent niet dat Álvarez ook komend seizoen in Amsterdam is te bewonderen. Zijn naam wordt al geruime tijd in verband gebracht met West Ham United en de winnaar van de UEFA Conference League lijkt nu ook écht van plan werk te maken van zijn komst. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde David Ornstein van The Athletic heeft West Ham United Ajax op de hoogte gebracht van de interesse in Álvarez. De Amsterdammers hebben weliswaar nog geen bod ontvangen, maar de verwachting is dat daar snel verandering in komt. Ajax verlangt naar verluidt een bedrag van minstens veertig miljoen euro.

Zo lijkt Álvarez alsnog zijn transfer naar de Premier League te krijgen. De middenvelder had Ajax vorig jaar al kunnen inruilen voor Chelsea, maar de Amsterdammers wilden destijds nog niet meewerken aan een transfer. Chelsea had enkele tientallen miljoenen euro's over voor de komst van de Mexicaan. Geld zal ook voor West Ham United het probleem niet zijn. De club neemt mogelijk dit weekend afscheid van Declan Rice. De middenvelder staat op het punt zijn transfer naar Arsenal voor een bedrag van meer dan honderd miljoen euro af te ronden. Rice wordt in het Emirates Stadium ploeggenoot van Timber.