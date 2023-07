PSG zet trainer Galtier op straat, opvolger lijkt al klaar te staan

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Paris Saint-Germain heeft woensdag eindelijk bevestigd dat de club afscheid neemt van trainer Christophe Galtier (56). De oefenmeester moet al na één seizoen in Parijs zijn biezen pakken, hoogstwaarschijnlijk wordt hij opgevolgd door de Spanjaard Luis Enrique.

In zijn enige seizoen bij de steenrijke topclub voldeed Galtier alleen aan de minimale verwachting die de Qatarese eigenaren hebben. Met een enkel punt voorsprong op het verrassende RC Lens legde PSG beslag op de negende Franse landstitel in de afgelopen elf seizoenen. Galtier wordt echter afgerekend op de resultaten in het bekertoernooi en vooral die in Europa.

In het toernooi om de Coupe de France sneuvelde Galtier in februari namelijk al in de achtste finale door een 2-1 nederlaag uit bij Olympique Marseille. In diezelfde periode volgde een pijnlijke exit in de Champions League; Bayern München bleek zowel in Parijs (0-1) als thuis in München (3-0) te sterk voor de sterrenformatie. Galtier krijgt nu dus de rekening gepresenteerd voor het feit dat ook hij er niet in geslaagd is om de felbegeerde 'cup met de grote oren' binnen te slepen, ondanks de aanwezigheid van topspelers als Kylian Mbappé en Lionel Messi.

Bovendien raakte Galtier dit seizoen in opspraak vanwege vermeende racistische uitspraken die hij gedaan zou hebben in zijn periode bij Lille, de club die hij in 2021 nog naar de Franse landstitel had geleid. Afgelopen week werd hij zelfs gearresteerd in die zaak; later zal hij voor de rechter moeten komen om zich te verantwoorden.

Galtier komt met zijn ontslag in een imposant rijtje terecht. De afgelopen jaren moesten ook Laurent Blanc, Unai Emery, Thoas Tuchel en meest recentelijk Mauricio Pochettino het veld ruimen bij PSG nadat succes in Europa voor hen was uitgebleven. Naar verluidt legt zijn congé hem geen windeieren: de ontslagvergoeding zou zo'n zes miljoen euro bedragen. Als opvolger van Galtier lijkt voormalig Barcelona-trainer en bondscoach van Spanje Luis Enrique al klaar te staan.