'PSV had die transfer moeten kapen, dan had je de opvolger van Xavi Simons'

Calvin Stengs werd deze week gepresenteerd bij Feyenoord, maar zou wellicht ook een goede opvolger van Xavi Simons zijn geweest bij PSV. Dat is in ieder geval de overtuiging van FCUpdate-journalist Mounir Boualin en FootballTransfers-redacteur Imre Himmelbauer. In de FCUpdate Podcast wordt de vraag gesteld: is PSV oplettend genoeg geweest? Bekijk de video op YouTube of luister hieronder naar de volledige podcast.

YouTube: 'PSV had die transfer moeten kapen' - De FCUpdate Podcast