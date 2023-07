PSV krabbelt terug en willigt verzoek Noa Lang tóch niet in

Noa Lang speelt komend seizoen tóch met rugnummer 7 bij PSV. Na het vertrek van Xavi Simons klopte de aanwinst nog aan bij technisch directeur Earnest Stewart met de vraag of hij diens vacante rugnummer 10 mocht overnemen.

Dat bracht Lang eerder deze week zelf naar buiten in gesprek met ESPN. De club zou hem ook hebben toegezegd dat zijn verzoek zou worden ingewilligd, zo meldde de buitenspeler: "Het wordt als het goed is snel aangepast", klonk het zelfverzekerd. Fans die reeds een shirt met het nummer 7 hadden aangeschaft zouden niet worden afgescheept met een 'verkeerd' shirt, zegde Lang bovendien toe: "Dat regel ik met de club, beloofd", sprak de van Club Brugge overgekomen buitenspeler.

Artikel gaat verder onder video

Uit een tweet van PSV-clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad blijkt echter dat de club nu terugkrabbelt. Er waren in de woorden van Elfrink "al vele honderden shirts met zijn naam verkocht." Een omruilactie zou de club te gortig zijn geworden, zo werd Lang volgens Elfrink meegedeeld: "Daarop heeft de directie samen met hem over de zaak gesproken. Dit onderhoud duurde niet al te lang: hij houdt dus nummer 7", aldus de journalist. Ook een aanbod van de speler zelf ("Lang wilde alle betrokken supporters een nieuw shirt geven en de kosten betalen") veranderde daar niets aan: "het was onmogelijk om iedereen snel te achterhalen", schrijft Elfrink in een artikel op de site van zijn krant.

Enkele ogenblikken later kwam Lang via het officiële Twitter-account van PSV met een bevestiging van het bericht van Elfrink. "Zoals jullie weten had ik met de club afgesproken om met nummer 10 te gaan spelen na het vertrek van Xavi dit seizoen", legt de aanvaller uit. "Maar vanochtend is mij verteld dat er al heel, heel veel Noa Lang-7-shirtjes zijn verkocht en daarbij heb ik met de club besloten dat ik dit seizoen met nummer 7 blijf spelen."