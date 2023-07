'PSV krijgt zware concurrent voor Pools talent; genoemde vraagprijs wordt ontkend'

PSV hoopt zich deze zomer te versterken met Karol Borys, een van de grootste talenten van Polen. De zestienjarige middenvelder heeft zelf wel oren naar een stap naar Nederland. Toch moet PSV ook een beetje vrezen voor een andere gegadigde. Manchester City volgt Borys naar verluidt ook op de voet.

Eerder op de dag werd door Poolse media naar buiten gebracht dat Borys hard op weg is naar Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad, dat het nieuws over het talent eerder al meldde, zet daarbij een kanttekening. Zolang de club uit Eindhoven geen akkoord heeft bereikt met Slask Wroclaw en er geen contracten zijn getekend door Borys, blijven er ook andere kapers op de kust. Een van die kapers is dus City.

De landskampioen van Engeland heeft ook een plan klaar voor Borys. De aanvallende middenvelder komt natuurlijk nog niet in aanmerking voor de hoofdmacht van the Citizens. Daarom is het volgens het ED een optie om hem door de City Group, het moederbedrijf achter Manchester City, te laten verhuren. Meerdere clubs kunnen dan een optie zijn, maar vooral het Belgische Lommel SK wordt genoemd.

Het Eindhovens Dagblad weet ook dat de eerder genoemde transfersom van twee miljoen euro niet klopt. Wel zal er een behoorlijk bedrag moeten worden betaald. Dat geld zal uit het zogenaamde talentenpotje komen. Het is de bedoeling dat Borys bij PSV namens de beloften in de Keuken Kampioen Divisie gaat spelen. Dat plan zien Borys en zijn management wel zitten. Toch moet men in het Philips Stadion nog wat stappen zetten in de onderhandelingen.