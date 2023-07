PSV lijkt na bod van 12 miljoen euro transferstunt uit het hoofd te moeten zetten

PSV dreigt naast de komst van Davinson Sánchez te grijpen. Spartak Moskou lijkt de nieuwe werkgever van de 27-jarige centrale verdediger te worden.

In Colombia wordt gemeld dat Sánchez op het punt staat de overstap naar Spartak Moskou te maken. De Russische club zou al overeenstemming hebben bereikt met Tottenham Hotspur over de transfervoorwaarden en hoopt 'de komende uren' ook met de verdediger tot een akkoord te komen.

Fabrizio Romano bevestigt de Colombiaanse berichtgeving min of meer. Hij schrijft dat Spartak Moskou een bod van twaalf miljoen euro op Sánchez heeft uitgebracht en dat de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium bevinden. In de Russische hoofdstad heeft men goede hoop op de komst van de verdediger.

Dat is voor PSV slecht nieuws. Het Eindhovens Dagblad schreef afgelopen zaterdag dat de club al weken aan het strijden is om Sánchez binnen te halen. De oud-verdediger van Ajax ligt goed in de markt en geniet ook interesse van onder meer Real Betis.

PSV hoopt zich deze transferperiode nog te versterken met een rechter centrale verdediger. Met Timo Baumgartl, die op weg is naar Schalke 04, wordt binnenkort afscheid genomen van een speler die op die positie uit de voeten kan.