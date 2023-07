'PSV ziet peperdure miskoop na vier jaar definitief vertrekken'

PSV staat op het punt om definitief afscheid te nemen van de peperdure miskoop Timo Baumgartl. De 27-jarige centrale verdediger staat voor een overstap naar Schalke 04, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga en zoals het zich laat aanzien geen transfersom op tafel hoeft te leggen om zijn nog één jaar doorlopende contract in Eindhoven af te kopen.

De Duitse journalist Florian Plettenberg (Sky Sport) meldt woensdagochtend dat beide clubs het eens zijn geworden over laatste financiële details. Voetbal International weet hoe PSV mogelijk tóch nog wat verdient aan de speler die de afgelopen twee seizoenen al niet meer in Eindhoven te bewonderen was. "Schalke wilde Baumgartl graag transfervrij inlijven, maar PSV wilde hem niet gratis laten gaan. De club krijgt in de toekomst wel bonussen, waardoor er alsnog iets aan Baumgartl verdiend kan worden", schreef het weekblad dinsdagavond.

Artikel gaat verder onder video

De mogelijke bonussen zijn een schrale pleister op een stevige wond voor PSV. De club telde in de zomer van 2019 immers liefst twaalf miljoen euro neer om Baumgartl over te nemen van VfB Stuttgart. Reeds in zijn eerste seizoen raakte Baumgartl zijn basisplaats kwijt aan toenmalig concurrenten als Nick Viergever, Olivier Boscagli en Daniel Schwaab. Uiteindelijk zou hij in twee seizoenen 36 wedstrijden voor de Eindhovenaren spelen.

De afgelopen twee seizoenen speelde Baumgartl op huurbasis bij Union Berlin. Daar had hij in zijn eerste seizoen aanvankelijk een basisplaats, tot in april het noodlot toesloeg. Bij de verdediger werd teelbalkanker vastgesteld, waarvan hij echter volledig genas. Afgelopen jaargang kreeg hij maar mondjesmaat speeltijd bij de ploeg van Danilho Doekhi en Sheraldo Becker die zich als nummer vier van de Bundesliga wist te plaatsen voor de Champions League.