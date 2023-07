Ramiz Zerrouki lacht om vraag over 'lastig te evenaren scenario': ‘Daar trek ik me niks van aan'

Ramiz Zerrouki meldde zich maandagmiddag voor het eerst als Feyenoord-speler op een persconferentie. De van FC Twente overgekomen middenvelder ging in op een aantal zaken, en kreeg op het einde de vraag over een bepaald scenario. Uit de historie blijkt dat Feyenoord het na een kampioensjaar vaak moeilijk heeft om die presentie in het daaropvolgende seizoen te evenaren. Zerrouki denkt er het zijne van.

“Feyenoord is kampioen geworden. Nu heeft deze club een historie dat het in het jaar daarna vaak heel lastig is om dat seizoen te evenaren. Hoe kijk jij daarna?”, luidt de vraag van RTV Rijnmond, waarna Zerrouki half lachend antwoord geeft. “Dat zijn statistieken. Daar moet je je niet teveel van aantrekken. Ik heb er vertrouwen in dat we met deze club mooie dingen kunnen neerzetten. We gaan keihard ons best doen om dingen te evenaren”, reageert de middenvelder.

Een andere kwestie die behandeld wordt tijdens de persconferentie is de lievelingspositie van Zerrouki. Door het vertrek van aanvoerder Orkun Kökcü is de ‘nummer acht-positie’ vrijgekomen, al wil de Algerijn nog weinig duidelijkheid geven. “Je moet je niet focussen op één plek. Je moet multifunctioneel zijn als er halverwege jongens kunnen wegvallen. Het is voor iedereen duidelijk dat ik het beste ben op de zes of op de acht”, zegt Zerrouki.

De 25-jarige Amsterdammer speelde bij Twente voornamelijk op ‘zes’. Dat wil echter niet zeggen dat dat ook zijn positie bij Feyenoord wordt. “Bij Twente waren de plekken op het middenveld niet heel verschillend in taken. Dat zal hier anders zijn”, reageert de Algerijn, die zichzelf niet vergelijkt met Kökcü. “Ik kan op zijn positie spelen, maar ik denk dat we andere types spelers zijn. Je kan een speler nooit één op één vervangen, iedereen is uniek op zijn eigen manier.”