Reden tot glimlachen voor Maurice Steijn: Ajax-internationals melden zich weer in Amsterdam

Ajax hoopt zich deze zomer nog op meerdere posities te versterken. De Amsterdammers haalden weliswaar Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic al naar de Johan Cruijff ArenA, maar hun komst wordt niet voldoende geacht om komend seizoen weer om de prijzen te spelen. Nieuwe versterkingen lijken voorlopig echter op zich te laten wachten. Maurice Steijn heeft desondanks reden tot glimlachen: hij verwelkomde de internationals woensdag terug in de hoofdstad.

Ajax is er na een dramatisch seizoen alles aan gelegen een stuk beter voor de dag te komen. De Amsterdammers werden in het afgelopen seizoen op kansloze wijze uit de Champions League én Europa League geknikkerd en eindigden in de Eredivisie op een zeer teleurstellende derde plaats. Het mislopen van de tweede plaats én dus een ticket voor de voorronde van de Champions League komt extra hard aan omdat er vorig jaar nog flink met geld werd gesmeten.

Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Calvin Bassey maakten voor serieuze bedragen de overstap naar de Johan Cruijff ArenA, maar konden in het afgelopen seizoen weinig potten breken. Ook zij zullen azen op revanche, al is het momenteel de vraag of Bassey komend seizoen überhaupt nog te bewonderen is op de Nederlandse velden. De Nigeriaans-Engelse verdediger wordt in verband gebracht met een vertrek naar Brighton & Hove Albion, al zijn de geruchten over een mogelijke overstap de afgelopen week niet toegenomen.

Bassey is voorlopig ‘gewoon’ speler van Ajax. Hij is één van de internationals die zich woensdag weer meldden op trainingscomplex De Toekomst. Ook Kenneth Taylor, Geronimo Rulli, Mohamed Daramy, Mohammed Kudus en Devyne Rensch lieten hun gezicht weer zien. Daramy was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief voor FC Kopenhagen. De flankspeler gaat in de voorbereiding voor een nieuwe kans in Amsterdam, maar wacht een zware concurrentiestrijd. Voor de linksbuitenpositie heeft Steijn immers ook Dusan Tadic en Bergwijn tot zijn beschikking. Tadic hoefde zich overigens nog niet te melden op De Toekomst. Volgens Ajax-watcher Reon Boeringa van Voetbal International begint de aanvoerder donderdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.