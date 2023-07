Rik Elfrink komt al na 50 minuten met update over blessure van Noa Lang

De blessure van Noa Lang lijkt mee te vallen. De 24-jarige aanvaller raakte direct bij zijn eerste training bij PSV geblesseerd, maar keerde even later weer terug op het trainingsveld om voor zichzelf aan de slag te gaan.

De eerste (groeps)training van Lang in dienst van PSV duurde slechts enkele minuten. Bij het verlaten van het veld werd de kersverse aanwinst ondersteund omdat hij zelf niet meer kon lopen.

Dat Lang even later zijn gezicht weer liet zien op het trainingsveld, is volgens Elfrink een goed teken. "Het lijkt - gelukkig voor de PSV'er - allemaal mee te vallen", schrijft hij, vijftig minuten nadat hij bekendmaakte dat Lang de training had gestaakt.

"Lang kreeg een tik bij de training van PSV en had knieklachten. Voor de zekerheid wordt het vanmiddag nog even medisch gecheckt, maar het lijkt dus mee te vallen voor de PSV'er. De schrik zat er even in, maar hij deelt inmiddels alweer handtekeningen uit", aldus Elfrink.