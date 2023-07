'Sadio Mané ook op lijstje in Midden-Oosten; hereniging met oude bekende is mogelijk'

Sadio Mané kan Bayern München na een jaar al verlaten voor een nieuw avontuur. De 31-jarige international van Senegal staat er namelijk goed op in Saudi-Arabië. Meerdere clubs uit dat land lijken hem namelijk naar het Midden-Oosten te willen halen, weet Fabrizio Romano.

De Italiaanse transferspecialist meldt dat meerdere clubs belangstelling hebben. Toch noemt hij alleen de naam van Al Ahli als mogelijke bestemming voor Mané. Die club verzekerde zich dinsdag al van de diensten van Roberto Firmino, die transfervrij overkomt van Liverpool en voor drie seizoenen heeft getekend. Al Ahli zet in op een mooie reünie, aangezien Firmino en Mané zeer succesvol waren in het shirt van Liverpool.

Mané koos een jaar geleden echter voor een nieuwe uitdaging en vertrok voor maximaal 41 miljoen euro naar Bayern. Daar heeft hij een wisselvallig seizoen achter de rug. Dat werd gekenmerkt door een vechtpartij met ploeggenoot Leroy Sané. Na de met 3-0 verloren Champions League-wedstrijd tegen Manchester City was het hommeles tussen de twee. Mané werd daarop door zijn club geschorst en kreeg daarnaast ook een geldboete.

Het voetbalhuwelijk tussen Mané en Bayern kan voorlopig dus nog geen groot succes genoemd worden. De aanvaller ligt nog tot medio 2025 en beide partijen zullen de toekomst goed afwegen. De belangstelling vanuit Saudi-Arabië is overigens nog niet concreet. De clubs met belangstelling willen eerst weten of Mané openstaat voor een avontuur in het Midden-Oosten. Daarna zullen de volgende stappen pas worden gezet.