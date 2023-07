Serieuze concurrentie voor Feyenoord in de strijd om Arnaut Danjuma: Fabrizio Romano noemt twee clubs

Feyenoord heeft serieuze concurrentie in de strijd om de handtekening van Arnaut Danjuma. De aanvaller staat momenteel nog onder contract bij Villarreal, maar mag vertrekken. Naast Feyenoord hebben ook Everton én AC Milan oren naar zijn komst. De verwachting is dat Danjuma spoedig een knoop doorhakt over zijn toekomst.

Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagochtend althans. Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de Rotterdammers in Danjuma een potentiële versterking zien. Danjuma kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Tottenham Hotspur, maar zijn avontuur in Londen werd geen succes. Hij keerde terug bij Villarreal, waar hij weliswaar nog een doorlopend contract heeft, maar deze zomer mag vertrekken. De Spanjaarden laten hem echter niet voor een appel en een ei vertrekken. Zo kreeg Feyenoord al te horen dat het serieus in de buidel moet tasten.

De kampioen van Nederland zou Danjuma op huurbasis kunnen overnemen, maar zal dan wel een fikse huursom moeten betalen. “Ik heb begrepen dat Feyenoord hem een geweldige speler vindt, maar dat ze moeite hebben met het financiële plaatje dat eraan vastzit. Villarreal vraagt een huurprijs van miljoenen”, vertelde De Telegraaf-verslaggever Marcel van der Kraan afgelopen maandag in de podcast Kick-off. Arne Slot reageerde woensdag na de oefenwedstrijd tegen Club Brugge nog op de vermeende interesse in Danjuma. “We weten allemaal dat hij een goede speler is, maar of het reëel is, moeten we intern uitzoeken”, klonk het namens de oefenmeester.

De interesse van Everton is overigens niet nieuw. De club uit Liverpool dacht Danjuma in januari al over te nemen van Villarreal. De aanvaller stond op het punt op huurbasis de overstap te maken naar Everton, maar Tottenham Hotspur stak daar een stokje voor. Tottenham Hotspur meldde zich op het laatste moment bij Danjuma, die dus koos voor een tijdelijk avontuur in Noord-Londen. Hij speelde echter slechts 198 minuten voor de nummer acht van het afgelopen seizoen in Engeland.