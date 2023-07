Sjoerd Mossou denkt na transfer Xavi Simons aan datingapp Tinder

Sjoerd Mossou heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad gereageerd op het besluit van Xavi Simons om PSV in te ruilen voor Paris Saint-Germain. De journalist begrijpt niet waarom veel PSV-fans zo verbaasd zijn over het nieuws en trekt een vergelijking met de beroemde datingapp Tinder.

De Brabander begint zijn column met de vraag hoe het kan dat de PSV-supporters zo geschrokken waren na het nieuws. “Het is 2023. Vrijwel iedere jonge voetballer van Simons’ generatie denkt hetzelfde: hoe komt ik zo snel mogelijk hogerop?”, schrijft Mossou, die de huidige voetbalwereld ziet als een computerspel. “Wie het ene level heeft volbracht, wil als de wiedeweerga door naar het volgende”, gaat de columnist verder.

“Het is wat het is: Simons heeft de Eredivisie in één seizoen uitgespeeld. Dat is teleurstellend voor PSV, jammer voor de Eredivisie ook, maar al te dramatisch moeten we er ook weer niet over doen. Het is domweg waar Nederland staat in de voedselketen van het voetbal. Of het nu Simons is of Jurriën Timber, Orkun Kökcü of Dusan Tadic; voetballers zijn allang geen duurzame relatiemateriaal meer. Veel verstandiger is het om ze als een vluchtige date te beschouwen”, gaat Mossou verder.

Tinder

De journalist gaat vervolgens dieper in op zijn ‘date-vergelijking’. “Soms zit er een lekkere tussen, een lot uit de loterij zelfs, maar swipe daarna vooral weer dapper naar links. Bezie de moderne voetballer volgens het aloude Tinder-principe. Voor jou tien andere”, sluit Mossou af.