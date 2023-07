Slot wil nieuwe leider zien bij Feyenoord: 'Hij kan dit seizoen de stap maken'

Arne Slot hoopt dat Lutsharel Geertruida zich komend seizoen kan ontwikkelen tot een 'echte leider' bij Feyenoord. De verdediger is gepromoveerd tot tweede aanvoerder. Zondag draagt hij de band om zijn arm tegen Benfica, omdat eerste captain Gernot Trauner niet fit is.

Voorafgaand aan het duel werd Slot gevraagd waarom hij Trauner als opvolger van Orkun Kökçü heeft aangewezen. "De meest logische verklaring is dat hij vorig seizoen nummer twee was, en al twee jaar van grote waarde is voor ons. Hij schuift nu door naar één. Het enige wat een beetje meespeelt is zijn fitheid. Hij traint maandag weer mee. We hopen dat hij er weer snel bij is. Als dat een lang proces wordt, zullen we daar op een andere manier naar moeten kijken. Maar als hij fit is en wekelijks speelt, schuift hij door naar de positie van eerste aanvoerder."

Slot hoopt dat Geertruida een stap kan zetten in zijn ontwikkeling. "Ik denk dat we vorig seizoen meerdere leiders hadden, onder wie Orkun, Gernot en Justin Bijlow. Met het vertrek van Orkun hoop je dat de groep aangevuld wordt met meerdere leiders. Ik denk dat het voor een Lutsharel mooie manier is om vanuit de luwte achter Gernot de stap naar echte leider te maken. Justin is dat al. Als er meer jongens het initiatief nemen op en buiten het veld, komt dat de ploeg ten goede."

Kökçü nam voor de wedstrijd afscheid van de supporters, die een prachtig spandoek toonden. Slot was onder de indruk. "Prachtig. Ik vind het geweldig hoe onze supporters afscheid van hem hebben genomen. Het is een speler die dat volledig verdient, als je ziet wat hij heeft betekend voor de club, zijn medespelers, de supporters en mij."