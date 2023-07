'Spits die 22 keer in actie kwam voor Feyenoord vertrekt in navolging van Mohamed Taabouni naar Qatar'

Mohamed Taabouni is niet de enige die Feyenoord deze zomer verlaat voor een avontuur in Qatar. In navolging van de aanvallende middenvelder vertrekt ook Naoufal Bannis naar alle waarschijnlijkheid naar het land in het Midden-Oosten. Voor welke club hij gaat tekenen, is nog niet bekend.

Dat meldt Voetbal International althans. Bannis streek in 2016 neer in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij doorliep verschillende jeugdelftallen, alvorens in 2018 zijn officiële debuut te maken in de hoofdmacht. Een definitieve doorbraak zat er echter niet in. Bannis droeg weliswaar 22 keer het shirt van Feyenoord, maar speelde slechts 443 minuten. Daarin was hij wel goed voor twee doelpunten en drie assists.

Bannis werd door Feyenoord de afgelopen seizoenen al verhuurd aan FC Dordrecht, NAC Breda en FC Eindhoven. De aanvaller kwam in het voorbije seizoen 37 keer in actie voor FC Eindhoven. Hij was negen keer trefzeker en verzorgde drie assists. Hij hoopte deze voorbereiding op een nieuwe kans bij Feyenoord, maar in de eerste oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle bleek al dat die hoop tevergeefs was. Bannis maakte in de tweede helft zijn opwachting binnen de lijnen en dacht een strafschop te mogen nemen, maar Arne Slot stak daar een stokje voor. De oefenmeester wees Yankuba Minteh aan, die vanaf elf meter de eindstand op 3-1 bepaalde.

Bannis had bij Feyenoord nog een contract tot medio 2024. De aanvaller kon zich volgens VI ook verheugen op interesse uit andere landen, maar hij kiest dus zeer waarschijnlijk voor een avontuur in Qatar. Het is niet bekend of de Rotterdammers een transfersom ontvangen.