Steijn: 'Misschien moeten we dan aan een vertrek denken, maar zover is het nog niet'

Davy Klaassen lijkt dit seizoen stevige concurrentie te gaan ondervinden op het middenveld van Ajax. De club versterkte zich met Branco van den Boomen én Benjamin Tahirovic, waardoor het dringen geblazen is voor een basisplaats in het elftal van trainer Maurice Steijn. Volgens de oefenmeester behoort een zomers vertrek van Klaassen dan ook wel degelijk tot de mogelijkheden.

Toch ziet Steijn het liefst dat Klaassen 'gewoon' in Amsterdam blijft. "Ik heb hem niet voor niets al eens aanvoerder gemaakt en hij zit ook in de spelersraad. Als hij laat zien dat hij de beste nummer tien is, dan gaat hij spelen", houdt Steijn vol in gesprek met De Telegraaf. Toch beseft de trainer wel degelijk dat hij maar drie middenvelders in de basis kan zetten en er dus onherroepelijk ook spelers buiten de boot gaan vallen: "Davy Klaassen is een van de middenvelders van Ajax, die de concurrentie moet aangaan. Op het middenveld hebben we nu Tahirovic, Van den Boomen, Berghuis die er kan spelen, Kudus, Taylor en Klaassen. En het is aan die spelers om te laten zien dat ik voor hém moet kiezen."

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen meldden Turkse media donderdag nog dat Klaassen nadrukkelijk in de belangstelling zou staan van Besiktas en zelfs met Ajax in gesprek zou zijn over de ontbinding van zijn contract. Steijn verwijst die geruchten echter naar het rijk der fabelen: "Over interesse in Davy is bij de club en bij hemzelf niks bekend", klinkt het stellig. Toch kan hij zich indenken dat Klaassen op een gegeven moment eieren voor zijn geld kiest.

"Sven en ik kunnen bepalen dat hij niet weggaat en ik wil hem er het liefst bij houden. Als hij niet aan spelen toekomt – en dat kan, hè – dan moet je jezelf wel afvragen of we hem gezien zijn staat van dienst geen mooie transfer moeten gunnen", toont Steijn zich realistisch. Maar daar voegt hij direct aan toe: "Het is nog niet zo ver! Want anders lees ik straks weer: ’Steijn gunt Klaassen een mooie transfer’. Dat is onzin. En ik ben tevreden over hem en hij is een van de jongens die het team op sleeptouw moeten nemen.”

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt vanaf minuut 24.14 besproken hoe Ajax ervoor staat. De podcast is hieronder te beluisteren via Spotify, maar ook op YouTube.