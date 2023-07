Ten Hag gunt overbodige back hereniging met Ronaldo en lijkt ook tweetal te gaan verkopen

Manchester United heeft afscheid genomen van linksback Alex Telles (30). De Braziliaan werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Europa League-winnaar Sevilla en verlaat de club nu definitief om zich bij het Al-Nassr van voormalig ploeggenoot Cristiano Ronaldo te gaan voegen. Na het vertrek van Telles lijken nog twee spelers op weg naar de uitgang op Old Trafford.

Erik ten Hag had Telles overduidelijk niet nodig in zijn eerste seizoen in Manchester. Met Luke Shaw en Tyrell Malacia voor zich koos de Braziliaanse back dan ook voor een tijdelijke overstap naar Sevilla, waarmee hij United nota bene uitschakelde in de kwartfinale van de Europa League. Alleen in de met 3-0 gewonnen return mocht Telles vijf minuten meedoen overigens. Zijn bijdrage aan het winnen van het tweede Europese bekertoernooi deed zijn kansen in Manchester echter niet keren, waardoor de club hem nu naar verluidt voor een bedrag van 7 miljoen euro van de hand heeft gedaan.

Artikel gaat verder onder video

In navolging van Telles lijken ook verdediger Eric Bailly en middenvelder Fred op weg naar de uitgang. Bailly staat al sinds 2016 onder contract bij Manchester United maar werd in het voorbije seizoen verhuurd aan Olympique Marseille. De oud-speler van Villarreal zou nu mogen uitzien naar een nieuwe werkgever. Dat geldt ook voor Fred, die afgelopen seizoen vrijwel welke wedstrijd speelminuten kreeg van Ten Hag, zij het regelmatig als invaller. Fulham is volgens transferspecialist het meest concreet, terwijl ook voor hem belangstelling vanuit Saudi-Arabië zou bestaan.

Met de verkoop van het drietal hoopt Ten Hag de nodige financiële ruimte te creëren om een nieuwe spits naar Old Trafford te halen. Na de komst van doelman André Onana is dat de positie waarop Manchester United het dringendst toe is aan vers bloed. De Deense spits Rasmus Højlund (Atalanta) geldt nog altijd als de belangrijkste gegadigde. Omdat zijn club het onderste uit de kan zou willen halen zou de club in de persoon van Randal Kolu Muani (Eintracht Frankfurt) inmiddels ook een alternatief hebben gevonden, zo bericht onder meer The Sun zondagmiddag.