Ten Hag: 'Om het één keer te doen vereist enorme kwaliteiten, laat staan 545 keer'

Erik ten Hag is David de Gea dankbaar voor diens jarenlange dienstverband bij Manchester United. Zaterdag werd officieel bekendgemaakt dat De Gea na een periode van twaalf jaar transfervrij vertrekt. De Spanjaard was vorig seizoen de eerste keeper van Ten Hag en de trainer is lyrisch over de kwaliteiten van zijn vertrekkende pupil.

"Het vereist enorm veel kwaliteit en karakter om überhaupt één wedstrijd te spelen voor Manchester United. Om het 545 keer te doen, verdeeld over 12 jaar, is een bijzondere prestatie. Zeker als keeper, want op die positie lig je iedere wedstrijd onder een vergrootglas", stelt Ten Hag op de website van the Red Devils.

"Dat hij vier keer is verkozen tot Speler van het Jaar door de fans en zijn ploeggenoten, bewijst hoe goed hij heeft gepresteerd. Hij zal altijd herinnerd worden als een van de beste keepers uit de geschiedenis van de club. Ik ben hem dankbaar voor de 25 clean sheets die hij vorig seizoen behaalde en zijn bijdrage als geheel in mijn eerste jaar bij de club", aldus de Nederlandse oefenmeester. "Alle spelers en de leden van de technische staf wensen hem het allerbeste in de volgende fase van zijn prachtige loopbaan."

Door het vertrek van De Gea ligt de weg open voor André Onana. Manchester United zag de eerste twee aanbiedingen door Internazionale van tafel worden geveegd, maar de verwachting is dat de clubs ergens de komende dagen een akkoord bereiken over een transfer van de doelman. Zelf zou Onana al persoonlijk akkoord zijn met de Engelse club.