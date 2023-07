Ten Hag straalt en deelt gesigneerd shirt uit; Guardiola zal balen

Julia Roberts was vrijdagnacht aanwezig bij de oefenwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United (0-2). De bekende actrice geldt als een supporter van Manchester United en was afgereisd naar het MetLife Stadium in New Jersey om de ploeg van Erik ten Hag in actie te zien. Daarna ging ze op de foto met Ten Hag en meerdere spelers.

De 55-jarige actrice bezocht Old Trafford al eens in 2016 en was in zowel 2017 als 2018 een special guest tijdens de oefencampagnes van Manchester United in de Verenigde Staten. Nu the Red Devils terug zijn in de VS, besloot ze weer een kijkje te nemen. Roberts kreeg van Ten Hag een shirt met daarop haar voornaam en het rugnummer 1. Het shirt was gesigneerd door Ten Hag zelf.

Artikel gaat verder onder video

Lisandro Martínez plaatst op Instagram een foto van zijn ontmoeting met Roberts. "Het was een genot om je te ontmoeten", schrijft de verdediger. Bruno Fernandes en Harry Maguire deelden op Instagram soortgelijke berichten.

Guardiola

Ongetwijfeld zal Josep Guardiola iets minder enthousiast worden van de foto's. De trainer van Manchester City noemde Roberts eerder dit jaar een van zijn grote helden. Hij was teleurgesteld toen Roberts in het verleden op bezoek ging bij Manchester United. "In de periode dat wij beter waren dan United. En ze ging op bezoek bij Manchester United, niet bij ons. Zelfs als ik de Champions League win ben ik nog een mislukkeling." Toen dat laatste daadwerkelijk gebeurde, ontving Guardiola wel een felicitatie van Roberts.