The Sun ziet Grealish 'hattrick aan vrouwen scoren'; speler reageert woedend

Jack Grealish heeft op Instagram hard uitgehaald naar het Britse medium The Sun. De boulevardkrant plaatste een bericht met als kop dat Grealish 'een hattrick aan vrouwen had gescoord', waar de aanvaller van Manchester City niet over te spreken is.

Grealish is na het vieren van het kampioenschap van Manchester City op een welverdiende vakantie naar Ibiza gegaan. Zijn verblijf daar is niet onopgemerkt gebleven, wat er zijn verschillende beelden van de Britse voetballer op sociale media terechtgekomen. Zo doken er eerder in deze week intieme beelden van Grealish met een Britse stewardess op, terwijl zijn vrouw vakantie aan het vieren was in Italië.

The Sun is ook in handen gekomen van verschillende foto's van Grealish en vrouwen op Ibiza, waar de krant besloot een bericht van te maken. Grealish werd op drie verschillende foto's getoond en de boulevardkrant kopte er het volgende bij: 'Manchester City-held Jack Grealish scoort een hattrick aan vrouwen op vakantie na het winnen van de Champions League'. Dit is in het verkeerde keelgat geschoten bij Grealish, die op Instagram uithaalt.

“Wat een krant. Hoeveel ‘shit’ kan je schrijven? Is dit werkelijk de kop die je bij het nieuwsbericht plaatst?", vraagt Grealish zich af, die vervolgens een situatie toelicht: “Ze kwam naar mij toe vroeg of ik met haar op de foto wilde en dat heb ik toen gedaan. Dan is dit de kop waar jullie mee komen? Als ik de foto met de dame had geweigerd, hadden jullie vast geschreven dat ik arrogant en asociaal ben", besluit de ontstemde 27-jarige voetballer.