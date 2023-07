Thomas van den Belt debuteert bij Feyenoord; PEC Zwolle zonder Thomas Beelen

Niet alleen Ajax, maar ook Feyenoord komt zaterdagmiddag voor het eerst in actie in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Rotterdammers nemen het op het terrein van amateurvereniging VV Smitshoek op tegen PEC Zwolle. Arne Slot heeft in zijn opstelling een plekje ingeruimd voor aanwinst Thomas van den Belt, vorig seizoen nog dé uitblinker bij PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie. De promovendus treedt aan zonder Thomas Beelen. Hij wordt nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar PSV.

PEC Zwolle beleeft nu al een enerverende voorbereiding op z'n rentree in de Eredivisie. De Zwollenaren grepen in het afgelopen seizoen weliswaar naast het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie, maar keren als nummer twee na één jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. Het Zwolse succeselftal ondergaat echter een flinke gedaantewisseling. Na het vertrek van smaakmakers Younes Taha (FC Twente) en Van den Belt (Feyenoord) trok ook trainer Dick Schreuder de deur in Zwolle achter zich dicht. De oefenmeester verbaasde vriend en vijand door de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie in te ruilen voor Castellón CD, dat uitkomt op het derde Spaanse niveau.

Artikel gaat verder onder video

Het blijft voor PEC Zwolle niet beperkt tot het vertrek van Taha, Van den Belt en Schreuder. Ook Beelen staat nu op de punt een transfer naar de top van de Eredivisie te maken. De talentvolle verdediger kon zich eerst verheugen op concrete belangstelling van AZ en FC Twente, maar zij konden zijn komst snel vergeten toen ook Feyenoord en PSV aanklopten in Zwolle. De Eindhovenaren lijken inmiddels de beste papieren te hebben. Volgens het Eindhovens Dagblad moet Beelen tussen de 2,5 miljoen en 3 miljoen euro kosten en kan zijn transfer dit weekend al worden afgerond. De centrumverdediger komt zaterdagmiddag in ieder geval niet in actie voor PEC Zwolle. Beelen ontbreekt in de basiself en zit ook niet op de bank voor het oefenduel met Feyenoord.

Voor Beelen dus geen weerzien met Van den Belt, die zijn officieuze debuut maakt in het shirt van de landskampioen. De middenvelder was in het afgelopen seizoen de grote uitblinker in de Keuken Kampioen Divisie en bekroonde een geweldig jaar met een overgang naar Feyenoord. Dat speelt op het terrein van amateurvereniging VV Smitshoek in Barendrecht de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Slot kan nog geen beroep doen op zijn internationals. Bekende namen als Timon Wellenreuther, Marcus Pedersen, Javaîro Dilrosun, Danilo en Igor Paixão zijn wél van de partij. Zij verschijnen om 13.00 uur allemaal aan de aftrap.

De ontmoeting tussen Feyenoord en PEC Zwolle is live te bekijken op het YouTube-kanaal van de Rotterdammers.