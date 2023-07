Thomas van den Belt somt op; dit kunnen de Feyenoorders verwachten van Thomas Beelen

Thomas van den Belt was de eerste aankoop van Feyenoord voor het nieuwe seizoen. De Rotterdammers wisten zich tijdens de wintertransferperiode al te verzekeren met de verrichtingen van de toenmalig middenvelder van PEC Zwolle. Inmiddels heeft de landskampioen nog een keer zaken gedaan met de Keuken Kampioen Divisie-promovendus, nadat het deze week Thomas Beelen presenteerde. Van den Belt somt op wat de Feyenoord-fans kunnen verwachten.

De middenvelder speelde een heel seizoen samen met de verdediger en heeft een hoge pet van hem op. “Een goede centrale verdediger met een goede inspeelpass. Hij kan goed in de grote ruimtes verdedigen, en aan de bal is hij heel comfortabel”, begint Van den Belt, die geen twijfels heeft over een succesvolle samenwerking. “Dat weet ik wel zeker.”

Beelen kwam afgelopen seizoen tot dertig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en had een belangrijk aandeel in de promotie van PEC. Niet voor niets waren onder meer PSV, AZ en FC Twente eveneens gecharmeerd in de verdediger. Uiteindelijk koos de 22-jarige voor een transfer naar Feyenoord, waar hij voor vier seizoenen heeft getekend.

De centrumverdediger moet zijn officieuze debuut nog maken voor de Rotterdammers. Dat geldt niet voor Van den Belt, hij speelde al mee in de eerste oefenwedstrijd tegen zijn oude club PEC. De 22-jarige middenvelder is te spreken over het hoge niveau bij zijn nieuwe club. “Het zijn zoveel betere spelers. Dat is ook niet gek, want je zit bij een topclub. Veel internationals die zijn teruggekomen. Dan merk je gelijk dat het niveau omhoog gaat. Het is zeker wel een verschil met wat ik bij PEC Zwolle gewend was, maar ik denk dat ik goed meekan. Dat is positief”, sprak Van den Belt tegenover het clubkanaal van Feyenoord.