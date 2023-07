Timber moet aan de bak in de Premier League: 'Het grote verschil met Martínez is dat...'

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer Arsenal de komst van Jurriën Timber officieel maakt. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Engeland bereikte eerder deze week op hoofdlijnen een akkoord met Ajax over de transfersom en de verwachting is dat de transfer, nu het nieuwe boekjaar is ingegaan, spoedig wordt afgerond. Timber komt in de Premier League zijn oude kompaan Lisandro Martínez tegen. Marcel van der Kraan van De Telegraaf is van mening dat de Oranje-international nog het nodige kan leren van zijn collega-verdediger.

Timber en Martínez vormden in het seizoen 2021/22 een sterk duo achterin bij Ajax. De club uit Amsterdam vreesde dat het na dat seizoen beide verdedigers zou kwijtraken aan de Europese top. Martínez vertrok voor enkele tientallen miljoenen euro’s naar Manchester United en ook Timber stond in de belangstelling van de werkgever van Erik ten Hag, die beide verdedigers natuurlijk goed kende van hun gezamenlijke periode in Amsterdam. Tot een transfer van Timber naar Engeland kwam het vorig jaar nog niet, maar daar komt deze dagen verandering in. Niet Manchester United, maar Arsenal wordt zijn nieuwe werkgever.

“Ik denk niet dat hij onmiddellijk een basisplaats heeft, maar dat heeft niks met Timber te maken”, vertelt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ik vind Timber wel één van de spelers die in het afgelopen seizoen overeind is gebleven bij Ajax. Geen goed seizoen gehad en zeker niet zo’n goed seizoen als daarvoor naast Lisandro Martínez, maar wel als één van de weinige een dikke voldoende. Ik vind het ook heel mooi en dik verdiend dat hij een transfer maakt naar Arsenal, maar ik denk dat elke speler die uit de Eredivisie komt tijd nodig heeft om in de Premier League te kunnen slagen.”

Martínez

Dat gold een jaar geleden ook voor Martínez. De Argentijn kreeg van Ten Hag weliswaar in de eerste competitieduels meteen het vertrouwen, maar kon niet voorkomen dat Manchester United een dramatische start beleefde. Ten Hag verloor zijn eerste twee competitieduels. De kritiek op Martínez, die vooral zijn lengte betrof, was niet mals. “Hij begon eigenlijk in de basis, maar werd volledig afgemaakt door de grote Jamie Carragher, die heeft later zijn excuses aangeboden”, kan Van der Kraan zich nog herinneren. “Echt heel oprecht. Hij heeft echt gezegd dat hij dacht dat Martínez veel te klein was en nooit in de Premier League zou kunnen slagen, maar zijn vechtlust en hele manier van voetballen zijn juist héél goed bevallen bij Manchester United.”

Martínez vocht zich terug en groeide uiteindelijk uit tot belangrijke kracht in de ploeg van Ten Hag. Ook voor Timber zal het in eerste instantie zeker niet van een leien dakje gaan. “Het grote verschil tussen Martínez en Timber is dat Martínez zóveel venijn in zijn spel heeft en Timber leent natuurlijk vooral - wat Marco van Basten eerder al aangaf - op zijn techniek, comfortabelheid aan de bal. Dat is inderdaad wel een meerwaarde, maar uiteindelijk zie je dat al die spelers van Ajax mislukt zijn in de Premier League”, stelt Van der Kraan. Hij noemt Davy Klaassen, Donny van de Beek en ook Daley Blind als voorbeelden. “Al die spelers misten een beetje fighting spirit die je in de Premier League moet hebben om écht bij de top te horen.”