'Torino wil transfer kapen en meldt zich op laatste moment bij Feyenoord'

Feyenoord kan ook een belletje verwachten van Torino als het gaat om de diensten van Marcus Pedersen. De Noorse verdediger leek hard op weg naar VfL Wolfsburg, maar omdat Stephane Singo naar AC Milan lijkt te verkassen, hoopt de tweede club van Turijn de deal te kapen.

Daarover schrijft 1908.nl althans. De Duitse club bereidt zich momenteel voor om een bod uit te brengen, maar dat is nog niet gebeurd. Mogelijk wordt het daarin dus afgetroefd door de nummer tien van de Serie A. Concrete bedragen worden er aan de transfer van Pedersen nog niet gehangen, wel viel er met Anderlecht-back Killian Sardella al een naam van een potentiële opvolger.

Feyenoord is bereid voor de juiste prijs mee te werken aan een vertrek van Pedersen. Hoewel hij afgelopen seizoen bij de spelers zat met de meeste speelminuten van alle veldspelers, heeft hij normaliter geen basisplaats als iedereen fit is in Rotterdam-Zuid. In de zomer van 2021 kwam Pedersen nog voor ruim een miljoen euro binnen, waardoor er een behoorlijke winst lonkt voor de regerend landskampioen.

Er zijn naast Sardella nog meerdere namen genoemd die naar De Kuip kunnen komen. Joshua Brenet van FC Twente is in ieder geval in beeld. 1908.nl noemde ook de namen van Hugo Siquet (SC Freiburg) en Julián Araujo (FC Barcelona), hoewel de interesse in dat tweetal minder concreet zou zijn.