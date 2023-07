Tragisch en abrupt einde aan prachtige carrière van David Silva

David Silva zet een punt achter zijn profloopbaan, zo meldt Cadena SER. De 37-jarige middenvelder liep woensdag tijdens een training met Real Sociedad een kruisbandblessure op en gaat zijn herstel niet afwachten.

Silva verlengde aan het eind van vorig seizoen nog zijn contract met een jaar, waardoor hij tot medio 2024 vastligt. Volgens de Spaanse journalist Roberto Ramajo ziet hij echter af van zijn resterende salaris en wordt het contract van Silva ontbonden. Tegelijkertijd zal Real Sociedad hem met alle egards uitzwaaien en begeleiden bij zijn herstel.

Silva had een grote carrière, die begon bij Valencia. Na zes jaar in het eerste elftal, waarin hij onder leiding van Ronald Koeman de Copa del Rey won, werd hij verkocht aan Manchester City. Voor die club kwam hij tot 436 officiële wedstrijden en 77 goals; Silva stond met name bekend om zijn assists en bereidde in 2012 bijvoorbeeld de 2-2 voor in de kampioenswedstrijd tegen Queens Park Rangers. In totaal won Silva liefst dertien prijzen met Manchester City, voordat hij in 2020 tekende bij Real Sociedad. In zijn eerste seizoen won hij de Copa del Rey met de club, de eerste hoofdprijs voor Sociedad sinds 1987.

Silva was een belangrijke pion in het gouden tijdperk van Spanje, toen drie hoofdtoernooien (EK 2008, WK 2010, EK 2012) op rij werden gewonnen. Tussen 2006 en 2018 was hij goed voor 125 interlands en 35 goals. Hij won niet alleen collectieve, maar ook individuele prijzen in zijn carrière: zo werd hij in 2016/17 Speler van het Jaar bij Manchester City en maakte hij in 2011/12, 2017/18 en 2019/20 deel uit van het Team van het Jaar in de Premier League.