'PSV tussen hoop en vrees: opnieuw voegt club zich in rijtje voor Charles De Ketelaere'

PSV ziet de strijd om Charles De Ketelaere steeds heftiger worden. Peter Bosz wil de middenvelder van AC Milan graag toevoegen aan zijn selectie, maar heeft forse concurrentie. Real Sociedad wil zich naar verluidt mengen in de jacht op de international van België.

Milan betaalde een jaar geleden nog 35 miljoen euro voor De Ketelaere, die destijds overkwam van Club Brugge. De 22-jarige Belg wist in zijn eetste seizoen echter geen potten te breken. Om de hoge verwachtingen alsnog waar te kunnen maken, is het voor beide partijen goed om elders wel aan spelen toe te komen. PSV werd al snel genoemd als mogelijke bestemming en inmiddels is de strijd losgebroken.

Niet alleen in Eindhoven ziet men de aanvallend ingestelde middenvelder graag komen. Volgens het Spaanse medium Relevo ziet Sociedad zijn komst ook zitten. De club zou een bod voorbereiden om De Ketelaere te huren met een optie tot koop. Zo wordt het lijstje met belangstellende clubs steeds groter. Atalanta, RC Lens, RB Leipzig, Olympique Marseille en Aston Villa houden de situatie van De Ketelaere ook in de gaten.

PSV sloeg deze zomer al twee keer een grote slag op de transfermarkt. Noa Lang werd overgenomen van Club Brugge en Ricardo Pepi opgepikt bij FC Augsburg. Daar stond wel het vertrek van Xavi Simons en Érick Gutiérrez tegenover. Inmiddels hebben de Eindhovenaren hun pijlen ook gericht op Zeno Debast. De twintigjarige verdediger van Anderlecht zou volgens De Telegraaf minimaal vijftien miljoen moeten kosten.