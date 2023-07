'Twee Nederlandse clubs binden strijd aan om voormalig NEC'er Akman terug naar Nederland te halen'

Zowel Vitesse als ADO Den Haag zou in de markt zijn om Ali Akman (21) terug naar Nederland te halen. De aanvaller kwam in het seizoen 2021-22 op huurbasis uit voor NEC en mag volgens BILD definitief vertrekken bij zijn club Eintracht Frankfurt, waar niet meer op zijn doorbraak wordt gerekend.

Eintracht plukte de Turkse aanvaller in maart 2021 op in Turkije, waar hij in de jeugdopleiding van Bursaspor speelde en in het bekertoernooi uiteindelijk zijn eerste minuten als prof zou maken. De Duitse subtopper verhuurde hem direct aan NEC. In Nijmegen kwam Akman tot 28 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij zes keer zou scoren. Na één seizoen keerde hij terug naar zijn werkgever in Duitsland.

Omdat Akman in Frankfurt grote namen als Randal Kolo Muani voor zich had, verhuurde de club hem afgelopen seizoen opnieuw. Deze keer keerde hij terug naar zijn vaderland Turkije, waar hij bij Göztepe op het tweede niveau ervaring op mocht gaan doen. Dat bleek geen gelukkige keuze, in zestien wedstrijden (voornamelijk als invaller) kwam Akman niet één keer tot scoren.

Toch zijn ze hem in Arnhem en Den Haag dus blijkbaar nog niet vergeten. Volgens BILD zijn Vitesse en ADO als enige clubs concreet in de markt voor Akman. "De clubs zouden bereid zijn zo'n 300 duizend euro te betalen voor de voormalig jeugdinternational (van Turkije, red.)", zo schrijft de krant. Het contract van Akman bij Eintracht loopt nog door tot de zomer van 2025.